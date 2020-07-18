SARS-CoV-2 не способен размножаться в трех обычных видах комаров. Это значит, что эти насекомые не могут заражать людей коронавирусной инфекцией инфекцией.

К такому выводу пришли ученые. Итоги исследования опубликовали в журнале Nature.

Специалисты доказали, что SARS-CoV-2 не может самовоспоизводиться в комарах даже при экстремальных условиях. Из-за этого человек не может заразиться коронавирусом, даже если его укусил комар, которые ранее кусал заболевшего COVID-19.

«Даже при экстремальных условиях SARS-CoV-2 не может самовоспроизводиться в этих комарах. Таким образом его нельзя передать человеку даже в том маловероятном случае, когда комар кусает носителя вируса», — подчеркнули авторы исследования.

Исследование подтверждает выводы, Всемирной организации здравоохранения о том, что комары не могут быть переносчиками коронавирусной инфекции. Один из авторов исследования Стивен Хиггс из Университета штата Канзас, заявил, что эксперимент смог предоставить убедительные данные их версии.

Ранее о том, что коронавирус не может передаваться с помощью комаров заявили и ученые из Национального института здравоохранения Италии. Они смогли выяснить это, заражая насекомых COVID-19, а затем наблюдая, способен ли коронавирус к дальнейшему размножению.