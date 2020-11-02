Комаровский рассказал о странностях коронавируса

Часто люди с признаками заболевания COVID-19 сдают отрицательный тест на коронавирус. И наоборот — антителами обладают те, у кого болезнь себя никак не проявила. Такими наблюдениями поделился доктор Евгений Комаровский.

«Я постоянно сталкиваюсь с тем, что у людей с совершенно однозначными, не вызывающими никаких сомнений клиническими симптомами коронавируса, отрицательные тесты», — сказал Комаровский в интервью изданию «Украина.ру».

При этом высокий уровень антител показывают тесты тех, кто не имел никаких признаков коронавирусной инфекции. Повторные результаты часто бывают отрицательными. Комаровский считает, что такие несоответствия связаны с невысоким качеством тестов на коронавирус.

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