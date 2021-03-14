Комаровский посоветовал, как избавиться от кашля после COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос подписчицы, пожаловавшейся на навязчивый кашель, мучающий ее спустя месяц после излечения от ковида. По его словам, «волшебных таблеток», к сожалению, не существует.

В своем Instagram врач дал несколько советов по восстановлению здоровья.

«Облегчат состояние и ускорят возвращение к нормальному самочувствию дозированные физические нагрузки, свежий воздух, прогулки возле водоемов и в лесу, правильное питание, хорошее настроение и позитивный взгляд на мир», — написал Комаровский.

Главным, фундаментальным моментов в опросе реабилитации после коронавируса телеведущий назвал сохранение оптимизма и настроя на активное выздоровление.

Врач-пульмонолог Александр Карабиненко назвал различия между утренним кашлем курильщика и «ковидным» кашлем. Они похожи, но отличаются звуковыми оттенками. В случае коронавируса, сухой и надсадный кашель сопровождает человека весь день.