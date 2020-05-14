Комаровский пояснил, чем хрен лучше имбиря при профилактике коронавируса

Эффективным средством профилактики коронавируса может оказаться хрен. Врач и телеведущий Евгений Комаровский напомнил, что это растение вызывает слезы, а они обладают противовирусным свойством.

Способность слез противостоять инфекциям извне Комаровский объяснил в своем Instаgrаm наличием в них белка лизоцима.

«В слезах содержится особый белок, который называется лизоцим — это универсальный противовирусный белок, достаточно мощный фактор неспецифической иммунной защиты», — подчеркнул врач.

По его словам, плачущие дети «регулярно промывают себе нос лизоцимом» и в итоге болеют реже, чем ребенок, которому плач несвойственен.

Именно из-за слезоточивости хрен и можно назвать потенциальным профилактическим средством в ситуации с коронавирусом. Он «вышибает слезу» из человека и заставляет шмыгать носом.

«Заставляет нас промывать нос лизоцимом и дополнительно усиливать нашу иммунную защиту, что совершенно невозможно, когда мы используем этот несчастный заморский имбирь», — заметил доктор Комаровский.

Хрен он назвал «однозначно намного более эффективным, чем имбирь» и посоветовал выбирать именно это растение как противовирусное средство.

Различные витаминные комплексы Комаровский назвал для профилактики COVID-19 неэффективными и рассказал, почему риск подхватить коронавирусную инфекцию в больнице велик больше всего.

На фоне ситуации с коронавирусом мифы об особой эффективности народных средств защиты уже приводили к ажиотажу на определенные продукты. Особой популярностью пользовались лимон, чеснок и имбирь, которые в России существенно подорожали в начале эпидемии.

Полезные для организма вещества в них действительно есть, но ни один из таких продуктов не способен противостоять инфекции. Специалисты отмечали, что они могут только смягчать симптомы.

По данным университета Джонса Хопкинса, сейчас в мире более 4,3 миллиона подтвержденных случаев COVID-19. Скончались уже 297 220 человек. В России выявили 242 271 коронавирусного больного. Болезнь унесла жизни 2212 пациентов, вылечиться удалось 48 003.