Комаровский объяснил, что будет при повторном заражении коронавирусом

«Если встреча с вирусом произошла, когда в крови сохранились циркулирующие активные антитела, то, скорее всего, болезнь не разовьется вообще», — отметил медик.

Он добавил, что при отсутствии активной циркуляции антител, когда остались только клетки памяти, организму понадобится время, чтобы распознать патоген. Тем не менее в этом случае антитела появятся быстрее, чем в первый раз, а сама болезнь будет протекать намного легче.

Ранее Комаровский объяснил, зачем умерших от COVID-19, хоронят в закрытых гробах. По его мнению, это никак не связано с вероятностью заразиться инфекцией от трупа.

Такие меры как закрытие гроба и запрет на прощание показывают лишь одно — власти недостаточно разъяснили населению пути заражения вирусом, считает эксперт. Врач-педиатр добавил, что на похоронах также необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.