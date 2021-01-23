Комаровский назвал способ снизить риск заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как можно «отследить» увеличение риска заражения коронавирусом в помещениях, где обычно находится много людей.

По мнению Комаровского, одним из основных факторов, который влияет на распространение инфекции, является плохая вентиляция. Об этом медик рассказал на YouTube-канале. Лучшим решением, как отметил Комаровский, станет установка в закрытых помещениях специальных приборов, отслеживающих концентрацию углекислого газа.

«Если в помещении высокая концентрация СО2, значит, это место потенциально опасное. Не надо туда ходить — там можно заразиться», — заявил Комаровский.

Концентрацию углекислого газа обычно измеряют в количестве частей на миллион (ppm), объяснил медик.

«Выше тысячи единиц — надо вентилировать. Выше полутора тысяч единиц — вообще нечего там делать», — отметил Комаровский.

По словам врача, приобретение датчиков качества воздуха сложностей не вызовет. Как отметил Комаровский, будет целесообразно размещать такие приборы, например, в школьных классах и офисах, поскольку находящиеся там люди сразу смогут понимать, в какой момент возникнет необходимость проветрить помещение.

Евгений Комаровский ранее отметил, что для защиты от нового штамма коронавируса достаточно соблюдать все те же рекомендации врачей, что и при обычном штамме. По его словам, более высокая заразность означает, что для инфицирования нужна меньшая доза вируса. Чтобы уменьшить вероятность вдохнуть большое количество вирусов необходимо использовать маски, не находится в помещениях, где нет вентиляции воздуха, приводит его слова Ura.ru.