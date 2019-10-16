«Ком в груди» — врач рассказал, когда бить тревогу
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По словам Агапкина, при появлении такого симптома необходимо медицинское обследование. Проверку нужно начинать с фиброгастродуоденоскопии. Врач рассказал, что так можно выявить эзофагит, дивертикулы, стеноз или рак пищевода. Также обследовать нужно щитовидную железу и сердце.
«Ком в груди» может быть симптомом как нервного перенапряжения или заболевания миндалин, так и остеохондроза.
Ранее РИА ФАН привело рассказ экспертов Национального института исследования рака в Нью-Джерси о причинах рака груди. По словам специалистов, предупредить это заболевание значительно легче, чем лечить.
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По словам ученых, к раку молочной железы могут привести пассивный образ жизни и курение. При этом риск повышается у женщин с ранним началом менструаций (до 12 лет) и поздним наступлением менопаузы (после 55 лет).
Совет врачей прост: после 40 лет необходимо регулярно проходить маммографию. Также рекомендуется самостоятельный осмотр груди на наличие уплотнений.