  • «Ком в груди» — врач рассказал, когда бить тревогу

    16 октября 2019, 14:11

    Ирина Нагайникова

    Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что ощущение «кома в груди» может говорить о серьезных болезнях, сообщил сайт «Аргументы и факты».

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    По словам Агапкина, при появлении такого симптома необходимо медицинское обследование. Проверку нужно начинать с фиброгастродуоденоскопии. Врач рассказал, что так можно выявить эзофагит, дивертикулы, стеноз или рак пищевода. Также обследовать нужно щитовидную железу и сердце.

    «Ком в груди» может быть симптомом как нервного перенапряжения или заболевания миндалин, так и остеохондроза.

    Ранее РИА ФАН привело рассказ экспертов Национального института исследования рака в Нью-Джерси о причинах рака груди. По словам специалистов, предупредить это заболевание значительно легче, чем лечить.

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    По словам ученых, к раку молочной железы могут привести пассивный образ жизни и курение. При этом риск повышается у женщин с ранним началом менструаций (до 12 лет) и поздним наступлением менопаузы (после 55 лет).

    Совет врачей прост: после 40 лет необходимо регулярно проходить маммографию. Также рекомендуется самостоятельный осмотр груди на наличие уплотнений.