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    27 апреля 2021, 01:08

    Врач объяснила, о каких болезнях говорит ком в горле

    Артур Блянихов

    Врач-терапевт Ирина Ескова призвала не игнорировать ком в горле, поскольку он может свидетельствовать о наличии опасных болезней. Об этом сообщил Пятый канал.

    «Утро.ру» отметило слова специалиста о том, что ком в горле может свидетельствовать о сильном стрессе или заболевании желудочно-кишечного тракта.

    Кроме кома могут появиться затрудненное глотание и першение. Это может быть следствием перенесенной черепно-мозговой травмы, а также инсульта и разнообразных нейроинфекций.