Врач объяснила, о каких болезнях говорит ком в горле

Врач-терапевт Ирина Ескова призвала не игнорировать ком в горле, поскольку он может свидетельствовать о наличии опасных болезней. Об этом сообщил Пятый канал.

«Утро.ру» отметило слова специалиста о том, что ком в горле может свидетельствовать о сильном стрессе или заболевании желудочно-кишечного тракта.

Кроме кома могут появиться затрудненное глотание и першение. Это может быть следствием перенесенной черепно-мозговой травмы, а также инсульта и разнообразных нейроинфекций.