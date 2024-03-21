Здоровье 21 марта 2024, 14:44 Колопроктолог Захарова назвала геморрой самым распространенным проктологическим заболеванием

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Самое распространенное проктологическое заболевание, которое находят у россиян, — это геморрой. Об этом «Известиям» рассказала врач-колопроктолог Анна Захарова.

Она отметила, что чаще всего им страдают беременные женщины, спортсмены, люди с ожирением и пожилые. У всех них часто застаивается кровь в малом тазу, из-за чего образуются узлы в области заднего прохода. Застой крови провоцирует малоподвижный образ жизни, неправильное питание и чрезмерные нагрузки.

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Как добавил сайт rostovgazeta.ru, геморрой проявляется болью в заднем проходе, которая нарастает при обострении и беспокоит человека днем и ночью. При появлении такого симптома нужно сразу обратиться к врачу.

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