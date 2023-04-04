Здоровье 04 апреля 2023, 13:06 Колопроктолог Арина Батталова назвала главные ошибки при походе в туалет

Читать 360tv в

Многие люди совершают ошибки при походе в туалет, что может приводить к таким неприятным последствиям, как зуд и боли в заднем проходе. Об этом сайту «Дни.ру» рассказала врач-колопроктолог медицинского центра «СМ-клиника» Арина Батталов.

Самая частая ошибка — это слишком долгое сидение в туалете. Процесс не должен занимать больше двух минут и превращаться в ритуал. В противном случае, это может привести к образованию трещин или геморроя. Если же у человека запор, эту проблему нужно решить.

Реклама

Еще один важный момент — неправильно выбранная поза. Для облегчения процесса угол между ногами и позвоночником должен составлять около 35 градусов. Для этого можно поставить под ступни подставку. Тогда получится сильнее согнуть ноги.

Наконец, последняя ошибка — недостаточная или чрезмерная гигиена. Оба варианта вызывают неприятные последствия. Врач рекомендовала использовать гигиенический душ или влажную туалетную бумагу.

Авторы: