«Колонии микробов» обнаружили в контактных линзах

Офтальмолог предупредил россиян о «колониях микробов» в контактных линзах. Очень важно правильно их использовать — в противном случае можно нанести глазам серьезный вред, вплоть до потери зрения.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала офтальмолог Гульжияна Аржиматова.

Она отметила, что в линзах ни в коем случае нельзя спать. Перед тем как снова надеть линзы, их необходимо обрабатывать в энзимных растворах, потому что они разрушают «колонии микробов», которые там растут. Кроме того, прежде чем надевать линзы, нужно обязательно мыть руки.

Неправильное использование линз и несоблюдение правил гигиены нередко приводит к серьезным последствиям, вплоть до потери глаза.

«Мне приходилось оперировать пациентов, которые могли поднять с пола линзу, вытереть рукой и надеть», — рассказала Аржиматова.

Она отметила, что около 70% пациентов, которым за 2020 год пересаживали роговицу, носили контактные линзы. Чтобы не допустить проблем со зрением из-за ношения линз, нужно соблюдать простые правила гигиены. Кроме того, медик посоветовала сразу же обратиться к врачу, если в области глаз появилось неприятное ощущение.