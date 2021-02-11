Коллективный иммунитет не распространяется на конкретного человека. Поэтому, если кто-то не переболел COVID-19 и не вакцинировался, он может заразиться коронавирусом. Об этом предупредил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, сообщило радио Sputnik.

«Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет, и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть», — рассказал врач.

Дальнейшее развитие событий зависит от самочувствия человека. Поэтому он может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой. Ждать выработки коллективного иммунитета стоит только для планирования противоэпидемических мероприятий — сохранять или отменять ограничения.

Человек, который не болел и у которого не выработался иммунитет против коронавируса, все так же должен соблюдать меры предосторожности.

Сейчас уровень заболеваемости не нулевой, напротив, он достаточно высокий. Соответственно, каналы передачи инфекции полностью не исчезли.

По мнению аллерголога, общественно-социальный статус людей, не заразившихся коронавирусом и не привившихся, не изменится. Для них не введут особых ограничений. Тем не менее Болибок допускает, что Роспотребнадзор и Минздрав введут некие требования для людей, не переболевших COVID-19, но претендующих на те или иные должности.