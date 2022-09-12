Количество заразившихся коронавирусом снизилось почти на 6,5 тысячи 12 сентября | 360°

Здоровье 12 сентября 2022, 13:21 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Количество заразившихся коронавирусом снизилось почти на 6,5 тысячи 12 сентября Оперштаб: в России выявили 46 488 случаев заражения коронавирусом РИА Новости

Читать 360tv в

Число новых случаев коронавируса в России 12 сентября составило 46 488. Это на 6341 меньше, чем в предыдущий день, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

Среди заболевших 1848 человек попали в больницу, 11 сентября этот показатель составлял 2185.

Реклама

Выздоровели 35 660 пациентов, общее число выросло до 19 096 666 человек. Также за последние сутки зафиксирован 81 летальный исход в результате заражения. Всего за время пандемии умерли 385 429 инфицированных.

Реклама

Самая высокая заболеваемость COVID-19 оказалась в Москве — 5133 новых случая. На втором месте Санкт-Петербург — 3471, на третьем Московская область — 1063.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 19 774 644 теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

0 0 0 0 0 0