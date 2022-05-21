Количество заразившихся коронавирусом россиян за сутки снизилось

Жители России стали реже заражаться коронавирусом. Об этом сообщили на сайте оперштаба.

По данным ведомства, за последние сутки в России количество заразившихся коронавирусом россиян снизилось на 55 человек. По состоянию на 11:00 по московскому времени за последние сутки в стране зафиксировали 5034 случая. Днем ранее врачи сообщили о 5089 положительных тестах на коронавирус.

Количество госпитализированных из-за инфекции россиян также снизилось за последние сутки. В приемные отделения 21 мая поступил 1971 россиянин с коронавирусом. Вчера ведомство сообщило о 2081 случае госпитализации.

Также наблюдается положительная динамика по выздоровевшим от ковида. За последние сутки врачи освободили от лечения и наблюдения по поводу инфекции на 115 человек больше по сравнению с предыдущим днем, 21 марта от ковида вылечились 6288 россиян.

Количество летальных случаев из-за последствий заражения вирусом незначительно выросло — 21 мая стало известно о 102 смертях от ковида.