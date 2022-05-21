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    21 мая 2022, 11:44

    Количество заразившихся коронавирусом россиян за сутки снизилось

    Анна Усачева

    Жители России стали реже заражаться коронавирусом. Об этом сообщили на сайте оперштаба.

    Количество заразившихся коронавирусом россиян за сутки снизилось

    По данным ведомства, за последние сутки в России количество заразившихся коронавирусом россиян снизилось на 55 человек. По состоянию на 11:00 по московскому времени за последние сутки в стране зафиксировали 5034 случая. Днем ранее врачи сообщили о 5089 положительных тестах на коронавирус.

    Количество госпитализированных из-за инфекции россиян также снизилось за последние сутки. В приемные отделения 21 мая поступил 1971 россиянин с коронавирусом. Вчера ведомство сообщило о 2081 случае госпитализации.

    Также наблюдается положительная динамика по выздоровевшим от ковида. За последние сутки врачи освободили от лечения и наблюдения по поводу инфекции на 115 человек больше по сравнению с предыдущим днем, 21 марта от ковида вылечились 6288 россиян.

    Количество летальных случаев из-за последствий заражения вирусом незначительно выросло — 21 мая стало известно о 102 смертях от ковида.