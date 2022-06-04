Количество заразившихся COVID-19 россиян сутки снова снизилось

Количество россиян, у которых за последние сутки выявили COVID-19, снова снизилось. Это следует из ежедневной сводки Оперштаба. Ее опубликовали на сайте ведомства.

За последние сутки положительный результат теста на COVID-19 получил 4 101 житель России. Это на 87 человек меньше по сравнению с данными прошлого дня. Вчера количество выявленных случаев заражения этим вирусом составляло 4 188.

Врачи сообщили, что объем госпитализаций россиян из-за COVID-19 также снижается. Сегодня в приемные отделения поступило 1 493 с положительным тестом на вирус. Вчера врачи госпитализировали 2 093 россиян, зараженных COVID-19. Это на 600 человек больше по сравнению с сегодняшними данными

За последние сутки в России 5 132 от лечения COVID-19 освободили 5 132 человека. Вчера врачи сообщили о 5 234 случаях выздоровления от вируса.

Количество летальных исходов заболевания COVID-19 незначительно увеличилось. Сегодня Оперштаб сообщил о 82 людях, которые скончались от вируса. Это на четыре смерти больше по сравнению со вчерашним днем.