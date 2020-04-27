Количество зараженных коронавирусом в Москве превысило 45 тысяч человек

Среди новых заболевших больше всего граждан в возрасте от 18 до 45 лет — 41%. На второй позиции оказались жители в возрасте от 46 до 65 лет.

Среди пенсионеров количество новых выявленных случаев заражения не очень большое: от 66 до 79 лет — 9%, старше 80 лет — 5%. Еще 5,5% заболевших — дети.

Все пациенты, а также все, с кем они общались находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Количество смертей пациентов с коронавирусной инфекцией за минувшие сутки составило 31 человек. В общей сложности скончались 435 пациентов с диагностированным возбудителем в организме. За сутки выздоровели 349 жителей российской столицы. Таким образом количество победивших болезнь в Москве выросло до 3524 человек.

На сегодняшний день в России количество зараженных увеличилось до 87 147 человек, из которых умерли 794 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией. Вылечились 7346 человек.