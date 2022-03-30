Количество заражений коронавирусом в России за сутки незначительно выросло

В России за минувшие сутки выявили 20 145 новых заражений коронавирусом, что на 485 больше, чем днем ранее. Это следует из данных оперативного штаба на среду, 30 марта.

При этом в стране снизилось количество госпитализаций — с 4932 человек в минувший вторник до 4299 сегодня.

В тройку лидеров по количеству новых случаев заражения входит Москва. За сутки в столицу положительные тесты на возбудителя сдали 1165 человек. В больницы попали 193 новых пациента. По числу госпитализированных Москву обогнал Санкт-Петербург. На лечение в медицинские учреждения Северной столицы отправились 198 пациентов с коронавирусом. За сутки количество зараженных увеличилось на 1084 человека.

В Московской области, по данным на среду, 30 марта, выявили 414 новых случаев заражения, в ковидные госпитали доставили 116 пациентов.

С начала пандемии в области сделали 16 891 625 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За сутки в стране умерли 352 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, это больше, чем накануне, когда оперштаб отчитался о 339 летальных исходах. Полностью вылечились и выздоровели после перенесенного заболевания 51 085 человек, это на 8,2% больше, чем днем ранее.

Всего в России с начала пандемии зарегистрировали 17 823 648 заражений коронавирусом, умерли 368 377 человек, переболел и выздоровел 16 788 291 пациент.