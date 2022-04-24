Количество заразившихся коронавирусом в России за сутки снова снизилось

Суточная статистика заражений коронавирусом в России показала положительную динамику почти по всем показателям. Обновленные данные опубликовал оперштаб.

За последние сутки российские больницы зафиксировали сильное снижение случаев госпитализаций с коронавирусом. По состоянию на 24 апреля известно о 1352 случаях. Днем ранее оперштаб сообщал о 2682 госпитализациях.

Снизилось и общее количество заболевших ковидом. Ведомство сообщило, что за последние сутки было выявлено 8446 случаев заражения. Это на 383 человека меньше по сравнению с субботними данными.

По всей России за сутки от коронавирусной инфекции умерли 168 жителей. Количество смертей также снижается. Вчера оперштаб сообщил о 171 подтвержденном случае.

За сутки от коронавируса вылечилось меньше человек по сравнению с предыдущим днем. Врачи 24 апреля освободили от лечения и наблюдения 10 508 человек. Вчера по всей России после ковида выздоровели 13 030 человек.