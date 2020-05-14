Количество выздоровевших украинцев превысило число зараженных
На Украине впервые выздоровевших от коронавируса больше, чем зараженных. За сутки в стране зарегистрировали 422 новых случая заражения, а вылечились от COVID-19 427 человек. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежный телеканал.
На данный момент на Украине выявлено 16 847 случаев заражения коронавирусом.
За последние 24 часа в двух регионах страны зарегистрировано больше всего инфицированных: в Киеве (2012) и Ивано-Франковской области (1166).
В общей сложности скончались от инфекции 456 человек, 17 из них - за последние сутки.