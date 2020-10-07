Количество тяжелых случаев COVID-19 увеличилось в Москве

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о росте количества пациентов, болеющих коронавирусом в тяжелой форме. Возле медучреждения скапливается все больше машин скорой помощи.

Проценко отметил, что лично его сильно настораживает скорость, с которой усугубляется ситуация в столице. Тем не менее он добавил, что в больнице есть все необходимо для борьбы с вирусом и прежде всего — это накопленный опыт.

«Да, в настоящий момент наблюдается рост заболевших, в том числе и с тяжелыми формами течения, требующими стационарного лечения, именно поэтому машины скорой помощи, бывает, скапливаются перед приемным отделением больницы», — передает ТАСС слова главврача.

Также медик сообщил, что по данным на сегодняшний день, в больнице проходят лечение 645 пациентов, из них 104 — в отделении реанимации, 22 пациента подключены к ИВЛ.

Главврач призвал москвичей соблюдать все необходимые меры, чтобы не осложнять ситуацию в городе. Для этого нужно просто не забывать надевать маски, перчатки, соблюдать дистанцию в общественных местах, также желательно перейти на удаленный режим работы.

Ранее доктор медицинских наук Александр Серяков рекомендовал не паниковать из-за распространения коронавируса, передает RT.