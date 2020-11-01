Количество смертей от коронавируса в Москве выросло до 6820

«В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Днем ранее поступала информация о 55 умерших. Общее число погибших от коронавирусной инфекции в столице достигло 6820.

В Москве ранее были отменены марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года и массовые мероприятия 4 ноября. От запланированной программы пришлось отказаться из-за коронавируса.

По последним данным, в России зарегистрировано 1,62 миллиона случаев COVID-19. От коронавируса скончались более 27 тысяч пациентов. Побороть инфекцию смогли 1,22 миллиона граждан.

Количество новых случаев заражения коронавирусом растет во всем мире. Как сообщили «Невские новости», за минувшие сутки ВОЗ зафиксировала новый антирекорд. Врачи выявили 535 928 новых пациентов с коронавирусом. Это самое большое число с начала пандемии.