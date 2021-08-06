Количество смертей от COVID-19 снизилось в Петербурге с начала августа

Смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге уменьшилась за последнюю неделю. Об этом сообщили «Невские новости».

Как сообщил портал стопкоронавирус.рф, число смертей стало снижаться, начиная с 1 августа. В первый день месяца специалисты зафиксировали 67 случаев смертей, 2 августа — 60 случаев, 3 августа скончались 55 человек, 4 августа — 54 человека, а 5 августа — 45.

При этом отмечается, что количество госпитализаций заболевших СОVID-19 и пневмониями выросло, сообщили в пресс-службе Смольного. За последние сутки медики госпитализировали 285 людей. В предыдущие два дня в больницу попали 245 и 186 заболевших соответственно.