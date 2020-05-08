Количество смертей и заражений коронавирусом повысилось в Испании

В последнее время количество заражений за сутки не превышало 1000. Например, 7 мая было выявлено 754 случая. За последние сутки от COVID-19 скончались 229 человек, в предыдущий день — 213.

На данный момент в Испании зарегистрировано 256 тысяч случаев заражения. Умерли 26 тысяч человек.