Количество смертей и заражений коронавирусом повысилось в Испании
В Испании за сутки подтверждено 1095 заражений коронавирусом и 229 смертей от него. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
В последнее время количество заражений за сутки не превышало 1000. Например, 7 мая было выявлено 754 случая. За последние сутки от COVID-19 скончались 229 человек, в предыдущий день — 213.
На данный момент в Испании зарегистрировано 256 тысяч случаев заражения. Умерли 26 тысяч человек.