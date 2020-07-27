Количество россиян с сахарным диабетом увеличилось

В 2019 году диагноз «сахарный диабет» был впервые поставлен 410,5 тысячи россиянам. За 2010 год было выявлено 323,9 тысячи таких пациентов. Таким образом, заболеваемость выросла на 27%.

Больше всего выявлено случаев в Краснодарском крае (475,2 случая на 100 тысяч населения), Ленинградской (435,4), Ростовской (428,3), Кировской (413,3) и Оренбургской (400,4) областях.

Меньше всего случаев отмечено в Чечне (64,1), Дагестане (100,1), Приморском крае (112,2), Ингушетии (115,4) и Забайкальском крае (136,6).

Илья Барсуков, старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ, считает, что увеличение пациентов с сахарным диабетом происходит из-за улучшения качества диагностики, а также увеличения числа возрастного населения.