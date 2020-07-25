Количество проведенных тестов на коронавирус в России превысило 26,6 миллиона

За всеми, кто прибывает в Россию с начала пандемии организовано медицинское наблюдение по месту жительства. Особенно, если у человека есть симптомы респираторного заболевания. Всего с начала года под надзором врачей оказались 2 226 333 человек. Сейчас их количество сократилось до 266 740 человек.

Для людей с положительным тестом на коронавирус, но которые не имеют возможности на две недели оставаться в изоляции в России открыли 480 обсерваторов. Сейчас там размещены 6 928 человек.

За минувшие сутки в России выявили 5 871 новый случай коронавируса в 85 регионах. Лидером остается Москва с 648 случаями. На втором месте расположилась Свердловская область, где за сутки подтвердилось заражение 251 гражданина. На третьем месте Ханты-Мансийский Автономный округ со 193 зараженными.

Минимальное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекции зарегистрировали за сутки в трех регионах: по три зараженных выявили в Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области. Один новый случай зарегистрировали на Чукотке.