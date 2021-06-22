Количество привитых от коронавируса в Москве превысило 2 млн человек

Более двух миллионов человек сделали прививку от коронавируса в Москве. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Эпидемическую ситуацию в городе он назвал сложной. Глава ведомства отметил, что сегодняшнее снижение заболеваемости COVID-19 носит временный характер, а значит, расслабляться нельзя.

«Как обычно, к выходным дням мы имеем некоторое снижение этого показателя. Но абсолютно точно это является временным», — заявил Хрипун.

Он подчеркнул, что количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве не снижается, что только подтверждает его слова о сложной эпидемической ситуации. Под наблюдением врачей сегодня находятся около 100 тысяч инфицированных москвичей.

Количество коек в больницах увеличили в два раза. При этом еще есть существенный запас.

«Можно сделать вывод: единственным эффективным способом борьбы с эпидемией всегда являлась и является вакцинация. Это великое благо, что мы с вами имеем эффективные вакцины. На сегодня привиты более двух миллионов человек», — подчеркнул Хрипун.

Ситуация с распространением коронавируса в Москве осложнилась в июне. Общее количество заражений сравнялось с показателями начала января 2021 года, а после достигло максимального количества заболевших с начала пандемии — более девяти тысяч случаев в сутки.

По данным оперативного штаба, во вторник, 22 июня, в Москве выявили 6555 новых случаев COVID-19. Доставлены в больницу 1930 человек, скончались 86 пациентов. Выздоровели после лечения 3458 инфицированных.