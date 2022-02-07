Количество поздно выявленных онкологических заболеваний выросло за пандемию в некоторых регионах до 23%. Об этом газете «Коммерсант» рассказал заведующий отделом клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, президент Противоракового общества России Давид Заридзе.

Он предположил, что такая тенденция сформировалась из-за пандемии. Россияне меньше посещали профилактические осмотры, когда у них появлялись первые симптомы рака.

Эксперт отметил, что снижения количества диагностированных онкозаболеваний не означает то, что на самом деле их стало меньше.

«Они есть, и у них рано или поздно будет диагностирован рак, но со значительным опозданием, на третьей-четвертой стадиях. Когда болезнь трудно поддается лечению или вовсе неизлечима», — сказал Заридзе.

Член правления Ассоциации онкологов России Андрей Модестов также заметил, что пациенты стали реже обращаться с жалобами и связал это с нежеланием приходить в поликлиники, чтобы не подхватить COVID-19.

Однако в Минздраве относятся к ситуации иначе.

«В РФ, даже при учете того, что некоторые виды профилактических мероприятий приостанавливались в связи со сложной эпидобстановкой, количество пациентов, выявленных на ранней стадии заболевания, за последние два года возросло более чем на 2%», — сообщили в ведомстве.

Там же объяснили, что такая тенденция наметилась, потому что за последние два года множество людей обратились к врачам для лечения или диагностики заболевания инфекционной природы или же для осмотра перед вакцинацией.

Сами медики при этом постоянно проходили обучение и становились более онконастороженными. Оба этих фактора позволили выявлять больше случаев рака на ранних этапах.

Также глава ведомства Михаил Мурашко заявлял, что за период пандемии смертность от онкологических заболеваний снизилась на 6%.