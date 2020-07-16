Количество пациентов с коронавирусом в больницах Петербурга уменьшилось в два раза

По его словам, больных, которых выписывают, в два раза больше, чем тех, кто попадает в больницу с COVID-19.

«Сейчас мы имеем поступление меньше 200 человек, а выписка — под 400 человек, 180 поступает — 360 выписывается. Сейчас у нас 50 процентов коечного фонда свободно и на 40 процентов уменьшилось количество больных в реанимации», — поделился академик.

Шляхто считает, что при оценке ситуации с распространением инфекции следует обращать внимание на количество тех, кто поступает в больницы, и на тех, у кого внебольничная пневмония.