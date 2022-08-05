Количество новых случаев COVID-19 за сутки увеличилось почти на 1,5 тысячи

За сутки в России врачи диагностировали COVID-19 у 18,5 тысячи человек. В предыдущий день прирост был почти на 1,5 тысячи меньше, сообщили в федеральном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По данным на 11:00 5 августа, в стране выявили 18 555 новых случаев заболевания против 17 126 в четверг, то есть на 1429 больше. При этом госпитализировали 1906 человек — на 10 человек меньше. Увеличение числа госпитализаций произошло в 40 регионах, еще в 40 — снижение. В пяти регионах без изменений.

Выздоровело 9817 человек, на 0,7% больше, чем днем раньше. В четверг выписали 9752 человека. Врачи зафиксировали 47 случаев смерти от коронавируса против прежних 44. В Московской области специалисты исследовали 18 706 013 тестов, сообщил региональный Роспотребнадзор.

В Москве выявили 6149 новых случаев заболевания, выздоровели 3896 человек. Госпитализировали 300 больных, 15 человек погибли. В Подмосковье зафиксировали 1683 новых случая, выздоровел 1551 человек. Госпитализировали 80 больных, двое скончались.