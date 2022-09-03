Важное 03 сентября 2022, 12:10 Поделиться Telegram

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Viber Число новых случаев коронавируса в России за сутки достигло максимума с 9 марта Оперштаб: в России за сутки выявили 51 699 случаев коронавируса РИА "Новости"

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Число подтвержденных случаев коронавируса в России составило 51 699 за последние сутки. Это максимальный показатель с 9 марта, когда зафиксировали 58 675 пациентов с COVID-19, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

Ковид стал причиной смерти 92 человек — умерли на одного человека больше, чем в предыдущий день. С начала пандемии в общей сложности 384 624 человека скончались от инфекции.

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Количество выздоровевших достигло 18 710 966 за все время. В последние сутки выздоровели 38 380 человек.

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За сутки госпитализировали 3849 человек против 3726 за 2 сентября. В 42 регионах страны этот показатель увеличился, в 37 — уменьшился, в шести — остался прежним.

Всего за время пандемии в России зафиксирован 19 681 381 случай заражения.

По данным «Известий», в России в ближайшие несколько месяцев пройдет первая фаза испытаний назальной вакцины от коронавируса.

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