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Число новых случаев коронавируса в России за сутки достигло максимума с 9 марта

Оперштаб: в России за сутки выявили 51 699 случаев коронавируса

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Число подтвержденных случаев коронавируса в России составило 51 699 за последние сутки. Это максимальный показатель с 9 марта, когда зафиксировали 58 675 пациентов с COVID-19, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

Ковид стал причиной смерти 92 человек — умерли на одного человека больше, чем в предыдущий день. С начала пандемии в общей сложности 384 624 человека скончались от инфекции.

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Количество выздоровевших достигло 18 710 966 за все время. В последние сутки выздоровели 38 380 человек.

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За сутки госпитализировали 3849 человек против 3726 за 2 сентября. В 42 регионах страны этот показатель увеличился, в 37 — уменьшился, в шести — остался прежним.

Всего за время пандемии в России зафиксирован 19 681 381 случай заражения.

По данным «Известий», в России в ближайшие несколько месяцев пройдет первая фаза испытаний назальной вакцины от коронавируса.

Коронавирус в России и в мире

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