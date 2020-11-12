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    12 ноября 2020, 10:17

    Количество мест для записи на бесплатные ПЦР-тесты увеличили в Москве

    Полина Петрова

    Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что количество мест для записи на бесплатное ПЦР-тестирование увеличили более чем на тысячу в столице, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
    Количество мест для записи на бесплатные ПЦР-тесты увеличили в Москве

    Она подчеркнула, что в городе ежедневно выявляют несколько тысяч инфицированных.

    «Чтобы обеспечить жителей города доступной и удобной диагностикой, мы постоянно увеличиваем объемы тестирования на COVID-19. Приняли решение с завтрашнего дня расширить количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование более чем на одну тысячу», — рассказала Ракова.

    Она пояснила, что теперь процедурные кабинеты будут работать дольше. По словам Раковой, во взрослой сети число доступных каждый день слотов составит 4860, в детской сети — 1170 мест. В целом объем превысит шесть тысяч ПЦР-тестов. Заммэра отметила, что уже в пятницу, 13 ноября, свободных окошек для записи во всех точках станет больше.

    Взрослые жители Москвы могут бесплатно сдать анализ на коронавирус методом ПЦР по предварительной записи в одном из 162 медицинских учреждений города. Помимо прочего, сделать такой тест могут дети. Для них работают процедурные кабинеты в 45 детских поликлиниках.