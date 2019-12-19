    19 декабря 2019, 15:40

    Количество курящих мужчин снизилось — ВОЗ

    Ольга Ситникова

    Всемирная организация здравоохранения заявила, что число курящих мужчин снизилось из-за серьезных мер в отношении табачной продукции. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «Сейчас впервые мы видим снижение потребления табака мужчинами, обусловленное жесткими мерами правительств в отношении табачной индустрии», — подчеркнул генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

    Организация выяснила, что число курящих в 2018 году уменьшилось на 60 миллионов по сравнению с 2000 годом. По прогнозам ВОЗ, количество мужчин, потребляющих табак, снизится до пяти миллионов к 2025 году. Общий показатель сократится на 27 миллионов человек к 2025 году.

    Также предполагается, что в следующем году курильщиков обоих полов станет меньше на десять миллионов человек по сравнению с прошлым годом.

    По данным ВОЗ, ежегодно восемь миллионов человек употребляют табак. Среди них 1,2 миллиона некурящих людей. Они вынужденно вдыхают табачный дым.