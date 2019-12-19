«Сейчас впервые мы видим снижение потребления табака мужчинами, обусловленное жесткими мерами правительств в отношении табачной индустрии», — подчеркнул генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Организация выяснила, что число курящих в 2018 году уменьшилось на 60 миллионов по сравнению с 2000 годом. По прогнозам ВОЗ, количество мужчин, потребляющих табак, снизится до пяти миллионов к 2025 году. Общий показатель сократится на 27 миллионов человек к 2025 году.

Также предполагается, что в следующем году курильщиков обоих полов станет меньше на десять миллионов человек по сравнению с прошлым годом.

По данным ВОЗ, ежегодно восемь миллионов человек употребляют табак. Среди них 1,2 миллиона некурящих людей. Они вынужденно вдыхают табачный дым.