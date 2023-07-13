Здоровье 13 июля 2023, 11:40 Количество клинических исследований лекарств в Москве выросло вдвое Заммэра Москвы Ракова: число клинических исследований медицинских препаратов выросло вдвое Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Москве количество клинических исследований, проводимых на базе медицинских учреждений, выросло в два раза. Фармкомпании и разработчики могут получить организационную и финансовую поддержку от города, подав электронную заявку в Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, для 14 исследований уже подобрали центры на базе московских больниц и поликлиник, а для пяти других подберут площадки в ближайшее время. Кроме того, помощь в наборе добровольцев оказали для двух исследований, а по девяти началась подготовка развернутых баз для дальнейшего набора пациентов.

За последнее время число клинических исследований, запланированных к проведению и уже успешно стартовавших на базе наших медицинских учреждений, выросло более чем вдвое. Это уже 31 исследование по 22 заболеваниям, в том числе по профилям «онкология», «эндокринология», «кардиология», «пульмонология», «гематология» и «хирургия». Анастасия Ракова заместитель мэра столицы по вопросам социального развития

Ракова добавила, что город также финансово поддержал клинические исследования лекарств, которые будут актуальны для московской системы здравоохранения. Две фармкомпании обратились за поддержкой по десяти исследованиям, а для шести из них — за помощью в организационных вопросах.

Организационная поддержка включила в себя оценку возможности проведения клинического исследования, подбор медицинских организаций с нужным оборудованием, формирование исследовательской команды, набор пациентов, взаимодействие с этическими комитетами, юридическое сопровождение и другие формы помощи. Финансовая поддержка города будет предполагать возмещение до 50% расходов на препараты для проведения клинического исследования, если эти препараты станут особо важными для московской системы здравоохранения.

Помимо этого, Москва выделила шесть миллионов рублей на проведение двух клинических исследований в области гематологии с целью замены зарубежного препарата на отечественный. Исследования проведут в центрах, организованных на базе ведущих московских клиник, таких как Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова и городская клиническая больница имени С. П. Боткина, где лечат пациентов с гематологическими заболеваниями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития детского здравоохранения в столице.