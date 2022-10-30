Количество инсультов выросло среди молодых людей | 360°

Здоровье 30 октября 2022, 01:37 Количество инсультов выросло среди молодых людей JAMA: количество инсультов выросло среди молодых людей на 67% Unsplash

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Количество инсультов стало снижаться среди пожилых людей, но значительно выросло у молодых. Об этом предупредили ученые из Оксфордского университета. Их исследование опубликовали в журнале JAMA.

В своей работе специалисты опирались на данные Оксфордского сосудистого исследования и изучили частоту инсультов в Оксфордшире в период с 2002 по 2018 год. Ученые выяснили, что за 16 лет число инсультов выросло на 67% среди людей младше 55 лет. При этом среди пожилых людей количество инсультов снизилось на 15%.

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В своей работе сотрудники университета учитывали пол людей, их образ жизни, а также произошедшие изменения в диагностических методах. Всего в исследовании участвовали 94 567 человек.

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Как отметили ученые, среди перенесших инсульт молодых людей стало больше тех, кто занимает управленческие должности. Они связали это со стрессом, сидячим образом жизни и большой продолжительностью рабочего дня. Каждый из этих факторов связан с риском инсульта. Среди основных сосудистых проблем, приводящих к инсульту, ученые назвали высокое давление, диабет и ожирение.