Количество госпитализаций с коронавирусом снизилось за сутки на 26,4%

4158 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за последние сутки. Это на 552 меньше, чем в предыдущий день. Данные опубликовал федеральный оперштаб 23 мая.

775 человек с инфекцией госпитализированы. Этот показатель за сутки снизился на 26,4%. Выздоровели 5117 человек — на 12,0% меньше. 76 человек умерли.

Показатель госпитализации вырос по сравнению с предыдущей неделей на 3,1%. Он равен 9,0 на 100 тысяч человек. Показатель заболеваемости составил 22,3 — это на 1,9% выше.

43 субъекта России зафиксировали рост заболеваемости. В 22 из них она превысила средние значения.

Первые три места по количеству новых случаев инфекции заняли Москва — 229, Санкт-Петербург — 307 и Подмосковье — 108.

В Московской области за все время с начала пандемии специалисты провели 17 562 787 тестов на ковид.

Коллективный иммунитет в данный момент составляет 36,8%