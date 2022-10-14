Количество абортов сократилось в Петербурге в период пандемии | 360°

Здоровье 14 октября 2022, 16:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Количество абортов сократилось в Петербурге в период пандемии

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге за период пандемии значительно снизилось количество абортов. Такой информацией поделился заведующий кафедрой и руководитель клиники акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова профессор Виталий Беженарь. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

При этом специалист пояснил, что в течение последних пяти лет уровень рождаемости в городе упал примерно на 15%. Однако в прошлом году уровень снижения сильно замедлился. Он составил всего 1,5%.

Реклама

Количество абортов также сократилось. За 2020 год специалисты провели 13,5 тысячи подобных процедур, что ниже показателей 2018 года примерно на 2,5 тысячи.

Реклама

0 0 0 0 0 0