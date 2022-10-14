Количество абортов сократилось в Петербурге в период пандемии | 360°

Все новости
Мир
15 октября 2022, 15:19
Запад приготовился к борьбе со страхом людей перед ядерной угрозой
Общество
15 октября 2022, 15:07
Работу системы ПВО в Севастополе назвали тренировкой
Реклама
Эксклюзив
15 октября 2022, 14:59
Таджикистан скатился после выхода из СССР, но потребовал больше уважения
Спецоперация
15 октября 2022, 14:57
Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО в Запорожье
Подмосковье
15 октября 2022, 14:56
Минтранс: 70 автобусов курсируют до четырех ледовых аренд Подмосковья
Спецоперация
15 октября 2022, 14:43
Жителей Киевской области предупредили о вероятном отключении электричества
Подмосковье
15 октября 2022, 14:43
Участие в национальном проекте «БКД» приняли более 4 тысяч сотрудников дорожного комплекса Подмосковья
Мир
15 октября 2022, 14:41
Украинский беженец пожаловался на отсутствие работы в Канаде
Мир
15 октября 2022, 14:33
Маску предрекли судьбу Трампа после высказываний об Украине