Количество абортов сократилось в Петербурге в период пандемии | 360°

Все новости

Мир

15 октября 2022, 15:19

Запад приготовился к борьбе со страхом людей перед ядерной угрозой

Общество

15 октября 2022, 15:07

Работу системы ПВО в Севастополе назвали тренировкой

Реклама

Эксклюзив

15 октября 2022, 14:59

Таджикистан скатился после выхода из СССР, но потребовал больше уважения

Спецоперация

15 октября 2022, 14:57

Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО в Запорожье

Подмосковье

15 октября 2022, 14:56

Минтранс: 70 автобусов курсируют до четырех ледовых аренд Подмосковья

Спецоперация

15 октября 2022, 14:43

Жителей Киевской области предупредили о вероятном отключении электричества

Подмосковье

15 октября 2022, 14:43

Участие в национальном проекте «БКД» приняли более 4 тысяч сотрудников дорожного комплекса Подмосковья

Мир

15 октября 2022, 14:41

Украинский беженец пожаловался на отсутствие работы в Канаде

Мир

15 октября 2022, 14:33

Маску предрекли судьбу Трампа после высказываний об Украине

Здоровье

14 октября 2022, 16:01

Количество абортов сократилось в Петербурге в период пандемии

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге за период пандемии значительно снизилось количество абортов. Такой информацией поделился заведующий кафедрой и руководитель клиники акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова профессор Виталий Беженарь. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

При этом специалист пояснил, что в течение последних пяти лет уровень рождаемости в городе упал примерно на 15%. Однако в прошлом году уровень снижения сильно замедлился. Он составил всего 1,5%.

Реклама

Количество абортов также сократилось. За 2020 год специалисты провели 13,5 тысячи подобных процедур, что ниже показателей 2018 года примерно на 2,5 тысячи.

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама