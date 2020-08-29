Колбасу назвали «детонатором тяжелых болезней»

Нитраты, которые производители колбас добавляют в фарш, чтобы уничтожить инфекцию, вступают в реакцию с белками и образуют вещества, которые называют конечными продуктами гликирования. Они способствуют развитию болезней сердца, онкологических заболеваний и уменьшают продолжительность жизни.

Об этом заявила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Она добавила, что в дорогих магазинах продается колбаса, на упаковке которой написано, что это органический продукт без нитратов и нитритов. Однако, по ее мнению, полезной колбасы не существует.

«Но не обольщайтесь. Чтобы избежать ботулизма, в фарш добавляют особую культуру бактерий, которая насинтезируют нитратов — мама, не горюй. В итоге органическая колбаса превращается в такой же детонатор тяжелых болезней, как и дешевые сосиски», — цитирует врача издание URA.RU.

Зухра Павлова уточнила, что даже крайне полезное красное мясо станет канцерогенным в двух случаях — в виде колбасы и в жареном виде.

Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» диетолог Зинаида Медведева предупредила россиян, что протеиновые батончики из-за высокого содержания сахара и быстроусваиваемых углеводов очень опасны для здоровья. Они расшатывают метаболическую систему человека.