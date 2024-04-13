13 апреля 2024, 01:31
Колбаса убивает. Ученые назвали продукты, которые могут вызвать рак
BMJ Global Health: колбаса и бекон увеличивают риск появления рака
Бекон, колбаса и другие переработанные мясные продукты значительно увеличивают риск развития рака кишечника. К такому выводу пришли японские ученые. Результаты их исследования опубликовал журнал BMJ Global Health.
Ученые пришли к выводу, что опасность для здоровья человека несет не само мясо, а соли, консерванты и химические добавки, которые используются в этих продуктах. По данным исследования, эти вещества могут способствовать возникновению раковых клеток.
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Ранее врач-гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая предупредила, что дешевый пакетированный чай, заплесневелый хлеб и сыр в нарезке могут привести к раку печени. Плесень выделяет афлатоксины, которые ослабляют иммунную систему человека запускают онкологические процессы. Врач призвала избавляться от зараженных плесенью продуктов, так как плесневый яд устойчив к термической обработке.
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