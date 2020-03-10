Россияне прекратили делать прививки от коклюша и стали болеть на 40% чаще

Количество заболевших коклюшем россиян увеличилось на 40% за последний год. Большинство заражений зафиксировали в Москве. Эксперты считают, что в резком скачке инфекции виноваты родители, которые отказываются делать прививки своим детям.

За 2018 год коклюшем переболели 10 421 россиян. В 2019 году зафиксировали 14 406 случаев — почти на 40% больше. По данным РБК, по сравнению с 2017 годом заболеваемость коклюшем выросла в 2,7 раза.

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико отметил, что прививки от этого заболевания есть более чем у 95% россиян. Их необходимо сделать детям в три месяца, 4,5 месяца и в 1,5 года. Брико отметил, что треть из тех, кто переболел коклюшем, прошли полный курс вакцинации. Не прививалась почти половина заболевших детей.

Брико подчеркнул, что иммунитет ослабевает через 4–5 лет после вакцинации, тогда человек снова становится уязвим к коклюшу. Именно поэтому больше половины заболевших — дети от трех до 14 лет. Эксперт считает, что одной из причин увеличения числа зараженных этой болезнью стал отказ родителей от вакцинации детей.

При анализе статистических форм выявлено, что на первом году жизни своевременно вакцинированы в 2014–2016 годах менее 50% детей, необходимый уровень (более 95%) в некоторых регионах не достигается даже к двум годам Николай Брико.

Он подчеркнул, что на рост числа заболеваний влияет не только полный отказ от прививания детей, но и несвоевременная вакцинация, которая сделана вопреки указаниям по календарю профилактических прививок.

По данным Роспотребнадзора, четверть заболевших в 2019 году оказались жителями Москвы. Брико уверен, что в Санкт-Петербурге и Воронежской области количество зараженных еще больше. В регионах страны, где случаи коклюша не зафиксированы, может быть недостаточный уровень диагностики.

Коклюш — бактериальная инфекция, заразиться которой можно воздушно-капельным путем. Основной симптом заболевания — спазматический кашель. Болезнь может вызвать осложнения, самым частым из которых является пневмония. Надежным средством профилактики заболевания служит вакцина. В основном прививают детей до пять лет, но в некоторых странах вакцинируют подростков и беременных женщин.