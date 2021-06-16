Ситуация с распространением коронавируса в Москве продолжает ухудшаться, количество новых случаев заражений растет. Если так продлится и дальше, то койки для пациентов с COVID-19 могут закончиться через две-три недели.

Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова процитировало РИА «Новости». Она отметила, что за прошлую неделю в столице наблюдали мощный рост новых случаев заражения коронавирусом.

«Если такие темпы прироста сохранятся, то даже при условии развертывания всего максимума имеющихся в городе коек, которые можно задействовать под ковид, уже примерно через две-три недели мест в больницах просто не будет. Это простая математика, которая ставит нас в жесткие рамки», — подчеркнула Ракова.

Ранее в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Речь идет о сотрудниках сферы услуг, которые постоянно контактируют с клиентами. Предприятия должны будут проконтролировать, чтобы не менее 60% сотрудников сделали прививки — исключение составляют только те, кто имеет медицинские противопоказания.

«Царьград» напомнил, что ранее инфекционист Евгений Тимаков назвал самый благоприятный период для вакцинации от коронавируса. Лучше всего делать прививку летом, потому что в это время иммунитет лучше.