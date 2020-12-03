В США женщина родила ребенка, зачатого 27 лет назад. До этого она выносила эмбрион, который был заморожен на протяжении 24 лет. Как работает длительная заморозка, насколько здоровым будет малыш и станем ли мы замораживать генетический материал на десятилетия, «360» узнал у специалистов.

Что произошло

29-летняя Тина Гибсон родила двух дочерей из эмбрионов, замороженных в 1992 году. В 2017 году на свет появилась Эмма, в октябре 2020-го — Молли. Тина и ее муж безуспешно пытались зачать собственного ребенка и уже думали об усыновлении, когда узнали о возможности «усыновить» эмбрион.

Пара обратилась в Национальный центр донорства эмбрионов — религиозную некоммерческую организацию в штате Теннесси. В ней хранятся замороженные эмбрионы, оставшиеся от пар, проходивших процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Тине и в первом, и во втором случае подобрали эмбрион, замороженный в 1992 году — когда ей самой был год от роду.

Вынашивание столь старых эмбрионов стало мировым рекордом. Обе девочки родились здоровыми.

Что думают специалисты

Срока годности у замороженных яйцеклеток или эмбрионов нет, рассказали «360» специалисты. При этом до 2000-х годов использовался метод медленной заморозки, и была вероятность повреждения клеток из-за образования в них кристаллов льда, сообщила врач-репродуктолог, главный специалист по ЭКО центра «Мать и дитя» Дилором Камилова. По ее словам, «особенно страдали от такой методики яйцеклетки».

«В последние десятилетия используется метод витрификации — это быстрая заморозка. Ее преимущество — это отсутствие выраженной потери качества клеток — как яйцеклеток или сперматозоидов, так и эмбрионов», — пояснила Камилова.

В центре, где она работает, есть эмбрионы 2003 года, за которыми все еще приходят, чтобы снова забеременеть. Специалист не видит рисков использования долго хранящихся эмбрионов. В тех случаях, когда подсаженные эмбрионы приживались, рождались здоровые дети.

Камилова рассказала, что заморозка собственных яйцеклеток или эмбрионов используется и теми, кто пока не готов обзаводиться потомством. «Яичники остались теми же, что и двести лет назад», при этом в социальном плане общество серьезно изменилось. И если раньше женщины старались родить до 35 лет, то теперь беременности наступают позднее.

Apple и Google оплачивают своим сотрудникам программу криоконсервации клеток, понимая, что они еще долго не подойдут к вопросам беременности Дилором Камилова врач-репродуктолог

Президент российской ассоциации репродукции человека, руководитель петербургского центра «ЭКО» Владислав Корсак заявил «360», что «длительность криоконсервации и вред длительной криоконсервации на сегодняшний день не установлены».

Он привел в пример мамонтов, находящихся в вечной мерзлоте со времен Ледникового периода. У них обнаруживают клетки, которые до сих пор сохранили жизнеспособность.

Корсак отметил, что криоконсервация вошла в обычную клиническую практику лишь около 20 лет назад. И никакой обобщающей статистики по состоянию долгохранящихся эмбрионов на сегодня не существует. «А единственный случай не является достаточным для того, чтобы делать заключения», — прокомментировал он случай Тины Гибсон.

Руководитель нью-йоркского филиала центра по лечению бесплодия CCRM Брайан Левин рассказал New York Post, что эмбрионы, замороженные в 1980-х или 1990-х годах могут деградировать со временем из-за методики медленной заморозки, применявшейся в то время. При этом нет никаких свидетельств того, что такая заморозка может привести к каким-либо дефектам или инвалидности у ребенка, добавил специалист.