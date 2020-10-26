Когда больше всего заразен человек с коронавирусом? Объяснил врач
Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная рассказала, когда больше всего заразен человек, подхвативший коронавирусную инфекцию. Специалиста процитировали «Невские новости».
Пшеничная разъяснила, что человек с коронавирусом чаще всего заразен в первый день заболевания и за два дня до появления симптомов. Она отметила, что иммунитет начинает реагировать на вирус, когда он уже успел размножиться в организме и стал проникать в нижние отделы дыхательных путей. Тогда возникает процесс, ведущий к искаженному ответу иммунитета.
«Самое опасное проявление этого — развитие цитокинового шторма. В итоге атаки иммунной системы на собственный организм возникает тяжелое поражение легких», — обратила внимание профессор.