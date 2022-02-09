Когда болит все тело. Новый симптом выявили у зараженных «омикроном»

Симптомы гиперестезии, когда из-за повышенной чувствительности человек ощущает сильную боль даже при слабом воздействии на организм, начали выявлять у зараженных «омикрон»-штаммом. Об этом врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал Ura.ru.

«Пациенты стали жаловаться на такой симптом при „омикроне“, как гиперестезия, когда болит все тело», — рассказал врач.

Специалист добавил, что при таком симптоме, если просто дотронуться до человека, то у него ничего не болит. Но стоит нажать руками, и ему становится невыносимо.

«Кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика», — сказал Болибок.

Гиперестезию может вызвать поражение периферических нервов, объяснил иммунолог Николай Крючков. Он отметил, что это похоже на синдрома Гийена — Барре, который проявляется нарушениями чувствительности и вегетативными расстройствами.

«То есть происходит воспаление, возбуждение начинает неконтролируемо переходить до тела нейрона и передаваться в ЦНС. В итоге человек ощущает в разных частях тела то онемение, то покалывание, то боль, то холод, то еще что-то», — отметил он.

Однако такой симптом встречался при ковиде и до «омикрона», по словам Крючкова. Он успокоил, что все это излечимо, если вовремя диагностировать.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее сообщил, что у пациентов, зараженных подвидом «омикрона» BA.2, снова появился симптом потери обоняния, писал RT.