facebook_pixel
    12 сентября 2020, 03:00

    Кофе признали опасным для похудения из-за воздействия на сердце

    Кирилл Фролов

    Использовать кофе для похудения опасно для здоровья, поскольку большая доза кофеина может привести к проблемам с сердцем. Об этом радио Sputnik рассказала профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) диетолог Маргарита Королева.
    Кофе признали опасным для похудения из-за воздействия на сердце

    По ее словам, кофе действительно ускоряет обмен веществ. Однако это происходит за счет увеличения частоты сердечных сокращений.

    Что будет с сердцем, если мы будем рассчитывать на кофеин как на сжигатель жира и для этого будем использовать до восьми чашек кофе в день? Конечно, будут соответствующие проблемы с сердцем

    Маргарита Королевадиетолог

    Тем, кто страдает гипертонией, а также людям с нарушением сердечного ритма кофе и вовсе противопоказан, добавила Королева.

    В умеренных количествах кофеин может помочь в уменьшении жировых отложений, но для этого в напиток не нужно добавлять молоко и сиропы.

    В качестве добавки к кофе диетолог советует использовать миндальное или кокосовое молоко, однако и в этом случае калорийность «несколько повышается». Любой сироп в кофе может повысить уровень сахара в крови, добавила эксперт.

    Новости SMI.FM