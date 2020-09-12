Кофе признали опасным для похудения из-за воздействия на сердце

По ее словам, кофе действительно ускоряет обмен веществ. Однако это происходит за счет увеличения частоты сердечных сокращений.

Что будет с сердцем, если мы будем рассчитывать на кофеин как на сжигатель жира и для этого будем использовать до восьми чашек кофе в день? Конечно, будут соответствующие проблемы с сердцем Маргарита Королева диетолог

Тем, кто страдает гипертонией, а также людям с нарушением сердечного ритма кофе и вовсе противопоказан, добавила Королева.

В умеренных количествах кофеин может помочь в уменьшении жировых отложений, но для этого в напиток не нужно добавлять молоко и сиропы.

В качестве добавки к кофе диетолог советует использовать миндальное или кокосовое молоко, однако и в этом случае калорийность «несколько повышается». Любой сироп в кофе может повысить уровень сахара в крови, добавила эксперт.