Кофе приравняли по вредности к алкоголю Eat This, Not That! : больше количество кофе вызывает уменьшение мозга и деменцию

Алексей Иванчин Повреждение мозга и нарушение когнитивных функций могут возникнуть из-за злоупотребления алкоголем, сладкими напитками и кофе. Об этом сообщил портал Eat This, Not That! со ссылкой на исследования американских диетологов. Специалисты предупредили, что большое количество алкоголя быстро убивает нейроны головного мозга. Регулярное употребление спиртного может привести к его серьезным повреждениям. Кофе диетологи тоже назвали причиной проблем, причем не меньших. Положительное воздействие небольших порций кофеина на когнитивные функции напрочь перечеркивается, если человек начинает употреблять больше шести чашек напитка в день. Большое количество кофе приводит к уменьшению мозга и развитию деменции. Вред ему приносят и напитки с высоким содержанием сахара. Ранее диетолог Лина Бегдаче рассказала, что сахар может повлиять на развитие мозга у детей. Его избыток способен перегрузить мозг ребенка, что привет к гиперактивности и перепадам настроения. В будущем это может спровоцировать проблемы с когнитивными функциями. В частности во взрослом возрасте у человека допускают возникновение повышенной тревожности, ухудшение памяти и даже проблемы с психикой.