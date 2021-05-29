Американские ученые рассказали, что кофе неэффективен при недосыпе. Они пояснили, что он дает кратковременное ощущение бодрости, но никак не восстанавливает организм, которому не хватило сна, и не повышает активность мозговой деятельности.

Об этом сообщил журнал Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. Эксперимент проводился на 275 добровольцах, которых поделили на две группы. Первая провела ночь без сна, а вторая отправилась спать.

После участникам дали капсулу кофеина и попросили выполнить различные задания, требующие концентрации. Руководитель исследования Кимберли Фенн заключила, что те, кто не спал, смогли справиться лишь с легкими заданиями. При выполнении более сложного кофеин им никак не помог.

Ученые сделали вывод, что кофе никаким образом не может заменить полноценный сон, а эффект от него достаточно легкий. Также исследователи напомнили, что при хроническом недосыпе сильно страдают познавательные способности, настроение и даже иммунитет.