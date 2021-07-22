Кофе назвали полезным напитком для профилактики аритмии

Кофе полезно пить для профилактики нарушений сердечного ритма — аритмии. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета.

Специалисты провели исследования и выяснили, что каждая выпитая чашка кофе уменьшает риск развития аритмии на 3%. Речь идет о таких нарушениях сердечного ритма, как фибрилляция предсердий и наджелудочковая тахикардия, уточнило издание JAMA Network.

Во время своей работы ученые изучили данные около 390 тысяч человек. Они брали во внимание сведения о здоровье, генетических особенностях и уровне потребления кофе. По результатам исследований специалисты заключили, что употребление бодрящего напитка не приводит к появлению аритмии. При этом многие ошибочно полагают, что все как раз наоборот.

Ранее диетолог Трейси Локвуд Бекерман предупредила, что кофе не стоит пить сразу после пробуждения. Утром в организме повышен уровень гормона стресса, который в сочетании с кофе может создать чрезмерную нагрузку на нервную систему. Диетолог посоветовала пить ароматный напиток не ранее чем через час после пробуждения.