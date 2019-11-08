Кофе может снизить риск развития рака печени
Ученые из Университета Квинс в Северной Ирландии выяснили, что регулярное употребление кофе снижает риск гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) почти вдвое, сообщило ИА Nation News.
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Ученые провели анализ данных 472 тысяч человек за семь с половиной лет. В этот период у 3,5 тысячи человек обнаружили онкологические заболевания печени. В частности, ГЦК.
Одним из факторов, которые снижали риск развития заболевания, оказалось употребление кофе.
Кроме того, ученые выяснили, что у любителей кофе мужского пола, которые курили, употребляли спиртное и имели высокий уровень холестерина, крайне редко развивались диабет и цирроз печени. Причину этого исследователи пока не смогли установить. Однако они допустили, что это может быть связано с антиоксидантами в его составе.
Исследователи отметили, что на результат не оказывал влияние вид кофе — молотый или растворимый.