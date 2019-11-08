Кофе может снизить риск развития рака печени

Ученые выявили ранее неизвестные полезные свойства кофе Подробнее

Ученые провели анализ данных 472 тысяч человек за семь с половиной лет. В этот период у 3,5 тысячи человек обнаружили онкологические заболевания печени. В частности, ГЦК.

Одним из факторов, которые снижали риск развития заболевания, оказалось употребление кофе.

Кроме того, ученые выяснили, что у любителей кофе мужского пола, которые курили, употребляли спиртное и имели высокий уровень холестерина, крайне редко развивались диабет и цирроз печени. Причину этого исследователи пока не смогли установить. Однако они допустили, что это может быть связано с антиоксидантами в его составе.

Исследователи отметили, что на результат не оказывал влияние вид кофе — молотый или растворимый.