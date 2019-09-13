Кофе и молоко спасут от рака

Как выяснили исследователи, в 35% случаев от рака кишечника страдают люди, которые злоупотребляют курением и плохо питаются.

Медики посоветовали им сократить количество жирного и обработанного мяса до 100 граммов в день. Соответственно, стоит отказаться от больших порций красного мяса — говядины, телятины, баранины, свинины и козлятины, а также от ветчины, бекона и колбас.

А вот на эти продукты, наоборот, стоит подналечь, чтобы снизить риск появления рака: молоко и молочные продукты, жирная рыба и кофе. Если больные онкологией пациенты пьют две или более чашки кофе каждый день, они дольше живут.

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Кроме того, уменьшает риск развития раковых заболеваний большое количество клетчатки — не менее 30 граммов в день. Речь идет об отрубях, авокадо, яблоках, грушах, грейпфрутах, малине, клубнике, бананах, сухофруктах, тыкве, картофеле, моркови, брокколи и других видах капусты. Еще к таким продуктам относятся бобы, горох, фасоль, чечевица, овес, рис, гречка, макаронные изделия, хлеб с отрубями, миндаль, тыквенные семечки и семена льна.