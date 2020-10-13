Коечный фонд для пациентов с СОVID-19 в России занят почти на 90%

Мест для коронавирусных больных в России осталось не так много — коечный фонд забит почти на 90%. О том, что он заполняется быстрыми темпами, говорили еще в сентябре.

О том, что коечный фонд занят почти на 90%, сообщили в Минздраве, передает РИА «Новости».

«Я могу вам озвучить статистику по стране. На сегодняшний день у нас 20% всех пациентов, которые находятся на госпитальной койке, это пациенты с легкой степенью тяжести. То есть те пациенты, которые должны находиться, по сути, дома. Они занимают практически 20% коечного фонда <…> На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%», — заявил замглавы Минздрава Олег Гриднев.

В конце сентября в Минздраве утверждали, что выделенный для больных коронавирусом коечный фонд уже заполнен больше чем на 81%, напомнила газета «Известия».

В то же время суточный прирост больных коронавирусной инфекцией вернулся к показателям двухмесячной давности. 18 июля зафиксировали 6234 заболевших, а 21 сентября — 6196. Говоря о более свежих данных: по состоянию на 13 октября, за сутки COVID-19 обнаружили у 13 868 человек. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что количество случаев заражения коронавирусом будет расти в России еще около 20 дней.